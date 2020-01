Politano è del Napoli, c’è l’annuncio

Il 26enne attaccante dell’Inter in prestito per 18 mesi a 2,5 milioni, con obbligo di riscatto a 19 milioni. Le prime parole: “Sono pronto, non vedo l’ora di scendere in campo”

Adesso è ufficiale: Matteo Politano è un calciatore del Napoli. L’annuncio arriva dal rituale tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, postando che la foto della stretta di mano col neoacquisto. Il 26enne attaccante giunge in prestito per 18 mesi a 2 milioni e mezzo, con obbligo di riscatto a 19 milioni. Politano ha un ingaggio di circa 2,5 milioni, il numero scelto è il 21. Domani il primo allenamento con i nuovi compagni e il tecnico Gattuso. “Sono pronto ed emozionato – dichiara il giocatore in un post su Instagram -per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori”.