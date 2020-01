Napoli, suppletive: candidato unitario dei piddini e degli arancioni

Il nome potrebbe essere ufficializzato Sabato prossimo

Partito democratico, DeMa, Liberi e Uguali e Sinistra Italiana potrebbero trovare un’intesa nelle prossime ore per la presentazione di un candidato unitario per le suppletive del senato a Napoli del 23 febbraio. E’ una indiscrezione che trapela da fonti autorevoli piddine. L’accelerazione del processo unitario sarebbe avvenuto nelle ultime ore dopo la chiusura del Movimento 5 Stelle a una possibile candidatura unica per il seggio del Senato. Un incontro ci sarebbe stato in un noto locale della Capitale. Le stesse fonti sostengono che il nome del candidato unitario potrebbe essere ufficializzato Sabato prossimo. I nomi che circolano sono quelli dell’avvocato Domenico Ciruzzi, dell’ex assessore alla cultura del Comune di Napoli Nino Daniele, del consigliere comunale della Sinistra, Mario Coppeto, del commissario Abc, Sergio D’Angelo

Domenico Ciruzzi

LUIGI NAPOLITANO CANDIDATO M5S PER SUPPLETIVE SENATO IN CAMPANIA – E’ Luigi Napolitano, già candidato non eletto alle scorse elezioni europee, il candidato del Movimento 5 stelle alle elezioni suppletive per il Senato in Campania. Il seggio da coprire è quello che fu occupato dal geologo Franco Ortolani, eletto con il M5S, scomparso pochi mesi fa. “Alle ore 19:00 di oggi, giovedì 16 gennaio 2020, si è conclusa – si legge sul Blog delle stelle – la consultazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati residenti in Campania, sono stati chiamati a votare su Rousseau tra i nominativi che si sono candidati per le parlamentarie suppletive 2020 per il Collegio uninominale Campania – 07 per il Senato della Repubblica. Nel corso della giornata sono state espresse complessivamente 1974 preferenze. Di seguito pubblichiamo l`esito della votazione certificata dal Notaio che ne ha garantito la regolarità (i risultati saranno depositati presso due notai): Luigi Napolitano 708 voti; Mariano Peluso 511 voti; Emanuela Ferrante 205 voti; Luca Caiazzo 171 voti; Teresa Esposito 120 voti; Stefania Palermo 102 voti; Fabio Montagnaro 99 voti; Evaristo Cicatiello 31 voti; Domenico Galardo 23 voti; Gianpaolo D`eugenio 4 voti”.