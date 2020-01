Suppletive Napoli, su Rousseau si vota il candidato 5 stelle

Fino alle 19 le parlamentarie online: ecco i 10 candidati per la corsa al Senato

Suppletive per il Senato in Campania, dalle 10, e fino alle 19 , si vota per il candidato del M5s. Gli iscritti abilitati residenti in Campania sono chiamati a votare su Rousseau tra i nominativi che si sono candidati per le parlamentarie suppletive 2020. Le elezioni riguardano il Collegio uninominale Campania – 07, formato da parte del territorio del comune di Napoli: le circoscrizioni Arenella, Barra, Miano, Piscinola, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo all’Arena, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria, Vomero e Zona Industriale. I candidati alle parlamentarie sono 10: il rapper Luca Caiazzo, in arte Lucariello; Fabio Montagnaro, Evaristo Cicatiello, Luigi Napolitano (già candidato per le europee), Teresa Esposito, Stefania Palermo, Domenico Galardo, Mariano Peluso (anche lui candidato alle Europee), Gianpaolo D’Eugenio, Emanuele Ferrante. Si vota per sostituire lo scomparso senatore Franco Ortolani del Movimento 5 stelle.

Su Rousseau possono votare solo gli iscritti da almeno sei mesi residenti in Campania, con documento certificato. Ciascuno può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto. Per le suppletive nei i collegi uninominali di Umbria e Lazio si voterà nei prossimi giorni.