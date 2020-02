Napoli, Fuorigrotta: dopo gli articoli de Il Desk, il Comune corre ai ripari

Parte la riqualificazione del quartiere, intervento dei giardinieri in Viale Augusto e Piazza Ascarelli

Dopo gli articoli pubblicati da Il Desk.it sul grave stato di degrado in cui versa il quartiere di Fuorigrotta, in primis viale Augusto, l’amministrazione comunale di Napoli corre ai ripari avviando un programma di riqualificazione per assicurare il decoro della Città. Attivati alcuni interventi mirati concertati con la decima municipalità. “Oggi abbiamo iniziato la riqualificazione di Piazza G. Ascarelli, per poi continuare lungo via Francesco Cerlone e Viale Augusto, dove i giardinieri municipali stanno già intervenendo“- dichiara l’Assessore Luigi Felaco – grazie al grande impegno e alla concertazione che stiamo portando avanti in questi mesi, coinvolgendo tutta la macchina amministrativa in un’opera strategica di ottimizzazione delle risorse, siamo sicuri di poter condurre un efficace lavoro per combattere il degrado e restituire bellezza e decoro al territorio, in collaborazione con le Municipalità”. Ci auguriamo che lavori di riqualificazione non siano dettati secondo la solita logica dell’emergenza. Comunque, meglio tardi che mai, Noi continueremo a vigilare e a informare.