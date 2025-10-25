Massimiliano Manfredi (Pd) a Bagnoli: “Scuole sicure, priorità per la Campania”

All’Arenile l’incontro con mamme e cittadini: al centro manutenzione, sicurezza e diritto allo studio

Prosegue la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali della Campania, in programma il 23 e 24 novembre 2025. Lunedì 27 ottobre alle ore 17.30, il candidato del Partito Democratico, Massimiliano Manfredi, incontrerà cittadini e famiglie a Napoli all’Arenile di Bagnoli per un confronto pubblico dedicato al tema della sicurezza e della manutenzione nelle scuole.

L’iniziativa promossa dal direttore della scuola “Guido Rossa” Floris Lucio e dall’attivista sociale Antonio Di Dio, nasce a seguito delle segnalazioni di numerosi genitori e comitati che, negli ultimi mesi, hanno richiamato l’attenzione sulle condizioni di diversi edifici scolastici nell’area metropolitana di Napoli. Tra le problematiche più frequenti vengono segnalate infiltrazioni, carenze strutturali, impianti obsoleti e difficoltà nella manutenzione ordinaria e straordinaria.

Massimiliano Manfredi

Nel corso dell’incontro, Manfredi illustrerà le proposte del suo programma in materia di edilizia scolastica e sicurezza degli studenti, con l’obiettivo di mettere al centro le scuole come luoghi sicuri e accoglienti, garantendo interventi programmati e controlli costanti.

All’appuntamento parteciperanno anche rappresentanti delle associazioni dei genitori e del mondo della scuola, per un confronto aperto sulle priorità e le possibili azioni da intraprendere.

L’incontro nel quartiere di Bagnoli si inserisce nel calendario degli appuntamenti che il candidato Pd sta promuovendo in tutta la regione, con focus tematici sui principali nodi sociali e infrastrutturali del territorio.

CiCre