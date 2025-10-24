Luigi de Magistris annuncia: “Mi ricandido a sindaco di Napoli”

L’ex primo cittadino rompe il silenzio e sfida Manfredi: “Il mio legame con la città non si è mai spezzato”.

Luigi de Magistris torna in campo. E lo fa senza giri di parole, annunciando in diretta su Rai Radio 1, nel programma Un Giorno da Pecora, la volontà di ricandidarsi a sindaco di Napoli quando terminerà il mandato dell’attuale primo cittadino Gaetano Manfredi.

Dal Palazzo Reale, dove era ospite per il Prix Italia, l’ex sindaco arancione ha risposto con la consueta schiettezza alla domanda sui suoi piani futuri: «Alle politiche del 2027 non credo. Ma se mi vorrò ricandidare a sindaco di Napoli alla fine del mandato di Manfredi? Potrei, sì: mi candido».

Parole che suonano come una chiamata alle armi per chi, in questi anni, non ha mai smesso di credere nel progetto civico che ha segnato un decennio di governo cittadino alternativo ai partiti.

De Magistris, che ha guidato Napoli dal 2011 al 2021 rompendo gli equilibri tradizionali della politica nazionale, torna dunque a rivendicare il suo legame profondo con la città e con la sua gente. Un messaggio chiaro: la stagione del civismo non è finita, e la sfida per il futuro di Napoli è appena ricominciata.

Ciro Crescentini