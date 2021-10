Nisida, il successo dei laboratori di metalli nel carcere minorile

La Fondazione Il meglio di Te incontra Soroptimist

La Fondazione “Il meglio di te Onlus”, presieduta da Fulvia Russo, ha incontrato oggi – martedì 26 ottobre 2021 – sull’isola di Nisida, le socie dei Club Soroptimist per celebrare il successo della collaborazione tra le due organizzazioni, fortemente voluta da Mariolina Coppola – Past President Soroptimist International d’Italia – nell’ambito del nascente Progetto “NisidArte – Officine creative”.

Le attività si sono articolate nella realizzazione di una nuova realtà formativa e produttiva all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida. Progettata dalla Fondazione “Il meglio di te – ONLUS” durante il primo lockdown e realizzata, in tempi brevi, grazie al sostegno di Soroptimist.

Oggi le due associazioni hanno potuto celebrare l’innovativo laboratorio di metalli che ospita da mesi corsi di formazione ed educazione al lavoro per i giovani detenuti fornendo una concreta opportunità di riscatto ai giovani ospiti del carcere napoletano.

Partendo dalla fantasia, utilizzando materiali ecologici e riciclati (principalmente rame e ottone), i ragazzi di Nisida hanno iniziato a produrre oggetti, scelti da Soroptimist per prima, ha voluto sposare il progetto filantropico contribuendo alla fase di start-up, donando materiali e attrezzature e scegliendo le officine creative “NisidArte” per la produzione di magnifiche spille che, le socie, hanno iniziato a richiedere a fronte di una donazione per supportare le attività.

Nel corso dell’incontro, i consiglieri della Fondazione, Fulvia Russo; Luigi Turino; Eduardo Gravina; Enrico Auricchio; Federica Fava Del Piano e Yari Siporso, insieme a Gianluca Guida – direttore dell’I.P.M. di Nisida, con il responsabile del progetto Raffaele Zocchi e il maestro Francesco Porzio hanno illustrato, alle socie Soroptimist, le attività svolte a Nisida per i ragazzi. Oltre nuovo al laboratorio di metalli sono stati presentati il laboratorio di ceramica ‘Nciarmato a Nisida – lanciato dalla Fondazione Il meglio di te e poi affidato alla gestione della Cooperativa Sociale Nesis – e il laboratorio di cucina Monelli tra i fornelli ai quali la Fondazione ha affidato la gestione del catering dell’evento.

Un brindisi finale ha sugellato l’incontro che ha sancito la nascita di una startup di successo all’interno del carcere minorile di Nisida.