Elezioni, de Magistris attacca Conte: “Hai appoggiato Draghi e inviato armi in Ucraina”

L’ex sindaco di Napoli in una lunga nota sui social critica duramente il leader grillino

Il leader di Unione Popolare, Luigi de Magistris sferra un duro attacco politico all’ex presidente del consiglio e portavoce grillino, Giuseppe Conte.

“Caro Conte, tu hai governato con Salvini e hai lasciato in mezzo al mar mediterraneo al gelo sorelle e fratelli africani e hai ordinato di chiudere i porti italiani – scrive l’ex sindaco di Napoli su Facebook.



“Caro Conte – aggiunge de Magistris – tu non hai mai fatto l’acqua pubblica ed anzi hai appoggiato il governo Draghi sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali, acqua compresa”. “Caro Conte, hai votato per l’invio delle armi, per l’aumento delle spese militari e in questi giorni per acquisto di nuovi F35 per oltre 500 milioni di dollari. Caro Conte, hai votato per la riduzione delle risorse per scuola e sanità pubbliche”

“Caro Conte, hai sostenuto l’autonomia differenziata che avrà l’effetto di rendere il Paese ancora più diseguale – prosegue de Magistris – Caro Conte, hai governato pure con il partito di Marcello Dell’Utri. Caro Conte, potrei continuare a lungo, perchè noi sappiamo e non possiamo tacere, perchè siamo credibili, coerenti, onesti, liberi e autonomi. Chi è di sinistra, pacifista, ambientalista e vuole l’attuazione della Costituzione nata dalla resistenza al nazifascismo oggi sa chi votare: Unione Popolare“, conclude il leader di Unione popolare.