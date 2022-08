Paupisi, Benevento: al via il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada

Evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale e il patrocinio della Regione Campania, Università degli Studi del Sannio, Gal Taburno, Coldiretti, Parco Regionale Taburno-Camposauro e Unpli Provinciale.

Venerdì 26 agosto a Paupisi, grazioso borgo ai piedi del Taburno, si alza il sipario sul ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 49esima Sagra del Cecatiello’ in programma fino a lunedì 29 agosto 2022 organizzata dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e il patrocinio della Regione Campania, Università degli Studi del Sannio, Gal Taburno, Coldiretti, Parco Regionale Taburno-Camposauro e Unpli Provinciale.

Un evento ormai prossimo al mezzo secolo di vita che anno dopo anno va a migliorare sempre più. Tante le prelibatezze che si troveranno agli stand enogastronomici allestiti in tre punti del paese con un ricco menù: cecatiello al ragù o al pomodorino fresco, la gustosissima braciola con i piselli, la rinomata padellaccia paupisana, lo spezzatino, le patatine, la squisita montanara e i peperoni imbottiti. Il tutto annaffiato dagli ottimi vini delle tre cantine partner della manifestazione:‘Torre del Pagus’,‘Serra degli Ilici’ e ‘Cantina di Solopaca’.

Venerdì 26 agosto il sipario si alzerà alle ore 19 in Largo De Marco con l’inaugurazione del Festival, il taglio del nastro ed il via con la banda musicale ‘Città di Castelvenere’ che girerà per le vie del paese. Poi il raduno dei Madonnari in via G. B. Bianco e lo spettacolo di burattini con Tony Pedoto e Anna Casale, spettacolo di fuoco con Emanuele Romano, ballo liscio con ‘Rocco e gli amici del liscio’, trapezio con Shina Viola, il Clown per i bambini e la giocheria con Lino Severino, la musica popolare con Soul Palco, gioco di bolle con Yuri e alle ore 23 l’attesissimo momento dance con Radio Company.

Paupisi fino a lunedì 29 agosto oltre a trasformarsi in un ristorante all’aperto sarà il centro di musica, cultura, arte, divertimento e buona cucina. Gli spettacoli si terranno in diversi punti allestiti nell’area Festival…Sulla pagina facebook della Pro Loco di Paupisi si può visionare il programma completo del Festival.