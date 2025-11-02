Boom di visitatori nei musei statali: oltre 250 mila ingressi nella Domenica al Museo

Colosseo, Pompei e Uffizi in cima alle preferenze dei cittadini nella prima domenica gratuita del mese

Oltre 250 mila ingressi nella prima domenica gratuita al museo: boom di visite nei luoghi statali. Ogni prima domenica del mese, l’iniziativa Domenica al Museo promossa dal Ministero della Cultura consente l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici di competenza statale. In occasione dell’ultima apertura, i primi dati provvisori comunicati indicano oltre 250 mila ingressi complessivi nei luoghi della cultura statali.

Tra i siti più affollati:

Parco archeologico del Colosseo – Anfiteatro Flavio: 16.445 visitatori

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica: 13.750

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino: 13.173

Reggia di Caserta: 12.771

Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres: 12.736

Gallerie degli Uffizi – “Gli Uffizi”: 12.645

Musei Reali di Torino: 9.417

Palazzo Reale di Napoli: 7.390

Galleria dell’Accademia di Firenze: 7.080

Castel Sant’Angelo: 6.519

In aggiunta, sono stati registrati 19.173 ingressi al Vittoriano e Palazzo Venezia (ViVe) e 6.451 agli Giardini di Boboli – entrambi luoghi della cultura statali.

Infine, è confermato che l’ingresso gratuito sarà nuovamente disponibile martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La massa di visitatori testimonia un forte interesse per il patrimonio culturale statale e rappresenta una occasione significativa di accesso libero alle istituzioni culturali pubbliche.

Red