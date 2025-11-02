Tragedia a Boscoreale: 18enne ucciso in piazza

Pasquale Nappo colpito da un proiettile davanti al Municipio, indagini in corso sui motivi dell’agguato

Un pomeriggio di paura e dolore ha scosso il centro di Boscoreale. Pasquale Nappo, 18 anni e incensurato, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla spalla mentre si trovava in piazza Pace, davanti al Municipio. L’agguato è avvenuto intorno alle prime ore della sera, quando due persone a bordo di uno scooter hanno sparato tre colpi.

Immediatamente soccorso da due amici, Pasquale Nappo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove purtroppo è deceduto.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini acquisendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo le testimonianze dei presenti. Le modalità dell’attacco fanno pensare a un’esecuzione mirata, ma resta ancora da chiarire se Pasquale Nappo fosse davvero l’obiettivo. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita del giovane e la sua rete di amicizie, senza escludere alcuna ipotesi, nemmeno quella di un possibile regolamento di conti.

Il padre della vittima, Salvatore Nappo, è convinto dell’innocenza del figlio: “Pasquale Nappo era un ragazzo tranquillo. Ha sentito degli spari, si è affacciato e purtroppo è stato colpito. Non era lui l’obiettivo. Era un bravissimo ragazzo. Non sappiamo darci una spiegazione: era a Napoli a una festa, sereno, frequentava persone tranquille. Si era appena diplomato e lavorava per aiutare la famiglia. Ora chiediamo solo giustizia”.

Tra i testimoni, un residente della zona racconta: “Ho sentito gli spari e le persone urlare e correre. La mattina dopo sono sceso e ho visto la Scientifica al lavoro. Non lo conoscevo direttamente, ma lo vedevo in giro con ragazzi più grandi. Spaventati? Sicuramente sì, nessuno può sentirsi al sicuro nel proprio paese”.

Il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, ha espresso il suo sgomento: “Questo evento mi ha sconvolto come sindaco e come padre. Non è giusto che un ragazzo di 18 anni veda i suoi sogni fermati in questo modo”. In piazza, i giovani presenti hanno sottolineato: “Pasquale Nappo era un ragazzo perbene, siamo sconvolti”.

Un episodio simile si è verificato a Napoli, dove un ragazzo di 16 anni è stato ferito gravemente alle gambe e all’addome all’esterno di un locale in via Scarfoglio. Secondo le prime informazioni della Polizia, il giovane è stato colpito da quattro proiettili sparati da un ragazzo armato. Trasportato all’Ospedale del Mare, resta da chiarire se si sia trattato di un agguato mirato o di un conflitto scaturito da precedenti litigi.

Le forze dell’ordine continuano a indagare su entrambi gli episodi, con l’obiettivo di chiarire dinamiche e responsabilità, mentre la comunità resta sotto shock.

Alma