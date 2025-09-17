Settimana di concerti in Italia: da Napoli a Verona, tutti i live da non perdere

Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano “Pino è” a Napoli, Pelù per la Palestina a Firenze

Sarà una settimana densa di musica e spettacolo quella che si apre domani, 17 settembre, in Italia, con eventi di primo piano da nord a sud. Piazza Plebiscito a Napoli si prepara ad accogliere “Pino è – Il viaggio del Musicante”, omaggio al grande Pino Daniele condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, con un cast stellare: Giorgia, Elisa, Mahmood, Geolier, Elodie, Raf, Salmo, Francesco De Gregori, Clementino.

Sempre domani, ma a Firenze, al Parco delle Cascine, Piero Pelù guida SOS Palestina, concerto benefico a favore di Medici Senza Frontiere, con artisti come Afterhours, Bandabardò, Fast Animals and Slow Kids ed Emma Nolde.

L’Arena di Verona ospita invece Antonello Venditti, mentre nel weekend saliranno sullo stesso palco Zucchero (venerdì, sabato e lunedì) e Francesco De Gregori (mercoledì). Anche Edoardo Bennato si esibirà a Verona, al Teatro Romano.

Intensissima l’agenda anche per Gigi D’Alessio, che sarà protagonista di quattro serate consecutive in Piazza Plebiscito (venerdì, sabato, domenica e martedì), mentre Fedez si esibirà venerdì e sabato all’Unipol Forum di Assago (MI).

Il weekend vede anche i live di Ghali (Fiera Milano Rho), Arisa (Teatro Manzoni di Milano), Lazza (Massafra), Gianna Nannini (Arena di Verona), I Kolors (Piazza Duomo di Messina), e i Ministri, in tour tra Torino, Bergamo, Bologna, Roma e Napoli.

Completano il ricco panorama: Simona Molinari a Cagliari, Chiara Civello e Greg nella Capitale, Noemi a Deliceto (FG), Rose Villain ad Assago e una nutrita presenza di artisti al RomaEuropa Festival al Mattatoio di Testaccio, con Camilla Pisani, Iren Amnes, Ginevra, Gaia Banfi e molti altri.

Alma