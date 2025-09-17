Rinviato il Concorso OSS Campania 2025: saltano le prove di settembre

Nessuna nuova data comunicata. Il rinvio solleva interrogativi sulla gestione regionale

È arrivato a pochi giorni dalle prove il rinvio ufficiale del Concorso Unico Regionale per Operatori Socio Sanitari (OSS) in Campania, che prevedeva l’assunzione di 1.274 unità, di cui 1.026 destinate alle strutture sanitarie attivate secondo il DM 77/2022.

Tutte le prove scritte previste per i giorni 22, 24, 25 e 26 settembre 2025 sono rinviate a data da destinarsi, a causa di generiche “sopraggiunte criticità tecniche e organizzative”.

Una comunicazione scarna, che lascia oltre 27 mila candidati senza indicazioni chiare e con numerosi interrogativi. In molti si chiedono che cosa, concretamente, abbia impedito lo svolgimento delle prove, considerando che le commissioni erano già state nominate, i partecipanti suddivisi in gruppi giornalieri, e il calendario pubblicato da settimane.

Perché questi problemi non sono stati rilevati prima? Quali criticità sono emerse così tardi da impedire l’organizzazione del concorso a pochi giorni dalla sua partenza?

E ancora: c’è un nesso tra il rinvio e le elezioni regionali previste tra circa due mesi? Si sta evitando di affrontare il tema delle assunzioni in piena campagna elettorale? Come verranno tutelati i diritti dei 27 mila partecipanti, molti dei quali hanno sostenuto spese per spostamenti e permessi lavorativi?

Ad alimentare il malcontento è anche l’assenza di una nuova data. L’avviso si limita a rimandare a futuri aggiornamenti, senza fornire un cronoprogramma alternativo. I candidati, molti dei quali provenienti da altre regioni e già impegnati in spese di viaggio e alloggio, restano in attesa.

A intervenire sulla questione è stata anche la consigliera regionale indipendente Maria Muscarà, che ha espresso forte preoccupazione per il rinvio improvviso: “Mi dicono che ci sono 27 mila partecipanti. Avevano già nominato le commissioni, deciso le date, diviso i partecipanti in gruppi, tre al giorno. Che tipo di criticità può emergere a questo punto? È una presa in giro”

Ciro Crescentini