Salerno, in scena “La stanza di Veronica”

Spettacolo in concorso al XIV Festival Nazionale Teatro XS

Sul palco del Teatro Genovesi di Salerno, in via Sichelgaita 12a, domenica 19 marzo 2023, alle ore 19:00, andrà in scena il quinto spettacolo in concorso al XIV Festival Nazionale Teatro XS

In scena ci sarà la compagnia fiorentina Giardini dell’Arte con gli attori: Margherita Tiesi, Laura Bozzi, Aldo Innocenti, Andrea Evangelisti e Matelda Giachi, per raccontare la storia di Susan. una brillante ragazza americana al suo primo appuntamento in un ristorante con un giovane intrigante avvocato.

Il racconto dello spettacolo

Susan è una brillante ragazza americana al suo primo appuntamento in un ristorante con un giovane intrigante avvocato. Conoscono John e Maureen, una coppia di anziani signori che chiede alla ragazza di travestirsi per una sera da Veronica, la giovane figlia della famiglia presso cui lavorano, morta di tisi. Lo scopo è dare un po’ di felicità agli ultimi giorni di Cissie, sorella maggiore della ragazza, malata di cancro. La ragazza accetta, innescando una serie di risvolti e scoperte che condurranno a un finale mozzafiato.

Il testo di Ira Levin, tradotto da Luigi Lunari, ha un finale ad altissima tensione che sovvertirà le sorti della storia. La regia è di Marco Lombardi.

Il Festival proseguirà fino alla prima settimana di maggio.

I prossimi appuntamenti in programma sono il 2-16-23 aprile con la serata finale il 7 maggio; tutti gli spettacoli andranno in scena di domenica.

Per informazioni e prenotazioni: tel.: 338 204 13 79

oppure clicca qui: http://www.compagniadelleclissi.eu/