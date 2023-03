Salerno, a Cantina Verace “Carta Canta”

Presentazione del libro della scrittrice e grafologa Linda Di Giacomo

Continua Cantina&Cultura, il format voluto da Cantina Verace, sita a Salerno in via Antonio Maria De Luca 4, per unire cultura ed eccellenze enogastronomiche del territorio.

Cantina Verace, come suggerisce il nome stesso, nasce dall’unione di due differenti mondi: quello elegante e raffinato dei vini – con una cantina che offre una selezione di oltre 150 etichette – e quello genuino e verace della cucina popolare salernitana, curata e rivisitata dallo chef Roberto Accarino proveniente dall’Accademia Niko Romito.

Mercoledì 15 marzo, sempre alle 19:00, sarà la volta di Linda Di Giacomo e del suo “Carta canta” (edizioni bookabook), in dialogo con il giornalista Clemente Ultimo.

Chi è Linda Di Giacomo

Nasce a Roma nel 1974. Dopo gli studi classici, si laurea in Comunicazione e lavora come copywriter presso diverse agenzie pubblicitarie. Nel 2008 consegue il diploma triennale in Grafologia con successiva specializzazione in Grafologia forense. Dal 2011 insegna Storia della scrittura e Grafologia presso la scuola AGI Psicogiuridico di Napoli. Vive a Salerno con il marito Fabio e i due figli Carlo Alberto e Agata. Appena può, studia psicologia, legge e scrive. Carta Canta è il suo primo romanzo.

Linda Di Giacomo

-IL LIBRO-

Agnese Malaspina è una grafologa forense.

Il suo è un lavoro intrigante, soprattutto per chi non sa minimamente in che cosa consista.

Proprio come Barbara Bassano, quando contatta Agnese per una brutta faccenda di lettere anonime.

L’incarico, accettato più per pietà che per convinzione, assume tutt’altro peso quando Barbara viene rinvenuta cadavere.

Quello che sembra il suicidio di una disperata non convince Agnese, che si ritrova suo malgrado catapultata in un autentico intrigo.

Inizia così un’indagine per vie traverse, accidentate e accidentali, unite da un solo filo: quello grafico.

Altri enigmi, grafologici e non, andranno a scompigliare la strana primavera di Agnese: un testamento scritto a penna rossa, un girotondo di puttini grassi e un paio di scarpe di dubbia provenienza.

Il tutto in una girandola di personaggi in tinta con il (fin troppo) generoso contributo che solo una città di mare del Sud Italia può offrire.

Il format Cantina&Cultura continuerà per tutto il mese di marzo.

Prossimi appuntamenti il 22 e il 29 sempre con inizio alle ore 19:00 rispettivamente con la presentazione dei libri di Alfonso Tramontano Guerritore e Carmine Pinto.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria telefonando allo 089 96 51 61