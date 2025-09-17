Palco d’Autore 2025: ultimi giorni per iscriversi al contest musicale nazionale

La scadenza è il 30 settembre: aperto a cantautori, autori e interpreti da tutta Italia

C’è ancora tempo, ma non molto: mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni per la VI Edizione di “Palco d’Autore”, il contest nazionale che punta i riflettori sulla musica autentica, quella che nasce dalla penna e dalla voce di chi ha davvero qualcosa da dire.

Il concorso è aperto a cantautori, autori e interpreti che desiderano far conoscere il proprio progetto artistico e portare le proprie canzoni su un palco vero, davanti a un pubblico e a una giuria di addetti ai lavori. Un’opportunità concreta per chi vuole farsi ascoltare, confrontarsi con altri artisti e misurarsi in un contesto professionale.

“Palco d’Autore” non è solo un concorso, ma un’esperienza artistica che valorizza la scrittura, l’originalità e l’identità musicale. Ogni edizione si conferma come trampolino di lancio per nuove voci della scena indipendente italiana, promuovendo la qualità dei contenuti più che la spettacolarizzazione.

La scadenza per inviare la propria candidatura è fissata al 30 settembre 2025. L’iscrizione avviene interamente online, attraverso il sito ufficiale: 👉 www.palcodautore.it

Un contest che mette al centro le canzoni

In un panorama musicale sempre più dominato dalle logiche commerciali, “Palco d’Autore” si distingue per la sua attenzione ai contenuti. Non è necessario essere già noti o avere un grande seguito: ciò che conta è la qualità artistica, l’autenticità dell’espressione e la capacità di emozionare.

Negli anni passati, il contest ha visto emergere giovani talenti da tutta Italia, molti dei quali hanno poi intrapreso percorsi professionali nel mondo della musica, grazie anche alla visibilità ottenuta durante la manifestazione.

Chi può partecipare?

Il bando è aperto a:

Autori che desiderano presentare i propri testi;

che desiderano presentare i propri testi; Cantautori con brani originali da proporre;

con brani originali da proporre; Interpreti che intendono dare voce a canzoni d’autore.

La selezione avverrà in più fasi e culminerà in una finale dal vivo, dove i finalisti si esibiranno davanti a una giuria di professionisti del settore musicale, produttori, giornalisti e operatori culturali.

Come partecipare

Per iscriversi basta collegarsi al sito ufficiale 👉 www.palcodautore.it, leggere il regolamento e compilare il form di candidatura entro il 30 settembre 2025.

Il palco ti aspetta. La tua voce può fare la differenza.

