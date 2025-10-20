Palco d’Autore 2025: Mimmo Paganelli presiede la giuria della finale a Salerno

La VI edizione del contest nazionale per autori e cantautori si conclude il 9 novembre a La Tana del Blasco con una guida d’eccezione della discografia italiana
Sarà una serata speciale per la musica d’autore italiana: la Finale Nazionale della VI edizione di Palco d’Autore andrà in scena il prossimo 9 novembre 2025 a Salerno, nella suggestiva cornice della Tana del Blasco.
Per questa edizione, sarà presente una figura di spicco nel panorama musicale nazionale: Mimmo Paganelli svolgerà il ruolo di Presidente di Giuria dell’evento.
Professionista di riferimento nella storia della discografia italiana, Paganelli ha collaborato con artisti leggendari come Rino Gaetano, Mia Martini, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Mina, Vasco Rossi, Renato Zero, Franco Battiato, Ivano Fossati, solo per citarne alcuni. Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto ruoli chiave in etichette come RCA, CGD, Ricordi ed EMI, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo della musica italiana d’autore.
Oggi, oltre alla sua attività di consulente musicale, Paganelli si dedica con passione alla formazione delle nuove generazioni, promuovendo cultura musicale e accompagnando i giovani talenti nel loro percorso artistico.
La sua presenza alla finale rappresenta un’opportunità unica per i partecipanti: il suo sguardo esperto, la sensibilità artistica e la profonda conoscenza del settore renderanno questa edizione ancora più significativa.
Palco d’Autore si conferma così un punto di riferimento per chi scrive, canta e crede nella forza della musica d’autore.
Red