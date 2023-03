In scena al Ghirelli “Contractions/Contrazioni”

A Salerno il nuovo appuntamento della stagione teatrale di Casa del Contemporaneo

Fino a che punto arriveremmo, quale rinuncia faremmo, pur di tenerci un lavoro?

Contractions/Contrazioni, il nuovo appuntamento della stagione teatrale di Casa del Contemporaneo, parte da questo presupposto che si materializzerà sul palco del Teatro Ghirelli, sabato 18 e domenica 19 marzo.

Francesco Saponaro dirige Valentina Acca e Federica Sandrini nel testo del pluripremiato drammaturgo inglese Mike Bartlett che, con un umorismo crudo e a tratti paradossale, ci racconta l’invadenza di una società che ha perso qualsiasi umanità e di come vadano protetti i nostri spazi di libertà, intimità e amore.

Lo spettacolo

In un ufficio di una multinazionale, a dare vita alle contrazioni del titolo, il rapporto tra due donne, una di fronte all’altra, in una sorta d’intervista dove una è carnefice, l’altra vittima.

La carnefice senza nome indossa un tubino grigio e la finta premura dei manager di oggi che, in nome del “ci interessiamo alla salute e al benessere dei nostri dipendenti”, commettono le azioni più abiette. Sorridente e diabolica incarna il meccanismo mortificante dell’azienda e usa tutte le armi del potere con strategica perversione.

La vittima, Emma, è una disarmata dipendente, una giovane lavoratrice precaria che, nonostante – o a causa – le sue ottime performance lavorative, compie una discesa agli inferi, oltrepassando ogni limite, da uno stato di indipendenza al totale asservimento.

Nell’azienda in cui si svolge lo scontro è tassativamente proibito avere relazioni affettive per non compromettere i risultati lavorativi: in nome di questo presupposto, la povera malcapitata si vedrà togliere un fidanzato, la libertà di scelta, l’amore di un figlio e addirittura la lucidità psicologica.

Le osservazioni del regista Francesco Saponaro

“La precarietà è la nostra condizione esistenziale; un meccanismo che costringe non solo noi, ma tutte le persone ad adattarsi. Oggi, prestazione e competizione sfrenata sembrano essere i criteri fondamentali di giudizio sulle persone, criteri che connotano la condizione esistenziale di settori sempre più ampi della società nei quali spesso si determinano processi di individualizzazione, assenza di qualsiasi privacy, efficienza a tutti i costi, patologie, suicidi e in generale la sensazione di una sottrazione generalizzata del futuro”.

La voce delle interpreti – Valentina Acca e Federica Sandrini

“Questa è per noi la cornice di senso, certamente contemporanea, entro cui si svolge Contractions/Contrazioni. Siamo Donne. Siamo Attrici. Siamo precarie. La precarietà è la nostra condizione esistenziale, un meccanismo che costringe non solo noi, ma tutte le persone, ad adattarsi”.

Il cast di CONTRACTIONS/CONTRAZIONI di Mike Bartlett con traduzione di Monica Capuani

Regia di: Francesco Saponaro

Interpreti: Valentina Acca e Federica Sandrini

Costumi di: Daniela Salernitano

Scene di: Lucia Imperato

Disegno e Luci di: Luigi Della Monica

Produzione Tradizione e Turismo a cura di: Centro di Produzione Teatrale

Gli spettacoli nei giorni feriali iniziano alle ore 20:30, il sabato alle ore 19:00 mentre la domenica alle ore 20:00

Per richiedere informazioni e/o prenotare per assistere agli spettacoli di seguito riferimenti e link: Teatro Ghirelli – Lungoirno, Viale Antonio Gramsci – Interno del Parco urbano dell’Irno – Salerno – Tel.: 345 467 91 42

oppure clicca qui: http://www.casadelcontemporaneo.it

o chiedi via E-mail: [email protected]