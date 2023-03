Napoli nella Storia, per la prima volta ai quarti di finale della Champions

Battuto anche l’Eintracht Francoforte. Una doppietta di Osimhen a cavallo tra primo e secondo tempo e il rigore di Zielinski valgono un posto tra le migliori otto per la prima volta nella storia

Il Napoli batte in scioltezza (3-0) anche l’Eintracht Francoforte e per la prima volta nella storia del club si qualifica per i quarti di finale della Champions League, andando a raggiungere Milan e Inter tra le otto migliori formazioni continentali.

Come all’andata gli azzurri dominano in lungo e in largo la partita e la sfida del Maradona viene decisa da una doppietta di Osimhen a cavallo dei due tempi: al 47′ il nigeriano beffa Trapp di testa, poi al 53′ raddoppia a porta vuota su assist di Di Lorenzo. Al 64′ il tris di Zielinski su calcio di rigore da lui stesso procurato.

Col passaggio del turno da parte del Napoli sono tre le squadre italiane qualificate ai quarti di finale di Champions League, dopo che il traguardo era già stato raggiunto la settimana scorsa dal Milan e ieri dall’Inter. Un risultato che non veniva raggiunto dal 2006 e che fa delle formazioni di serie A il gruppo più nutrito tra le otto migliori d’Europa. Ci sono poi due squadre di Premier League, il Manchester City e il Chelsea, una portoghese, il Benfica, una tedesca, il Bayern Monaaco e una spagnola, il Real Madrid campione in carica, guidato da Carlo Ancelotti. Con il tecnico di Reggiolo, la metà delle panchine nei quarti di finale è occupata da allenatori italiani. Venerdì prossimo, alle 12, a Nyon, è previsto il sorteggio per i quarti di finale – insieme con gli accoppiamenti per le semifinali -, che non avrà alcun vincolo e quindi c’è qualche probabilità di derby per le italiane. Le partite di andata dei quarti si giocheranno l’11 e il 12 aprile e una settimana dopo, il 18 e il 19, si disputeranno quelle di ritorno. La finale è in programma a Istanbul il 10 giugno