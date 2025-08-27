Il Conservatorio “Nicola Sala” apre in grande stile Benevento Città Spettacolo 2025: successo travolgente per “Cavalleria rusticana e grandi amori” in Piazza Roma

Protagonista assoluta della serata, l’Orchestra del Conservatorio, guidata dalla direzione precisa e ispirata del Maestro Maurizio Petrolo, ha emozionato il pubblico con un programma che ha fuso la forza drammatica dell’opera di Mascagni con i più celebri duetti d’amore della tradizione lirica

Si è aperta nel segno della grande musica l’edizione 2025 di Benevento Città Spettacolo, grazie all’intensa e applaudita performance del Conservatorio di Musica “Nicola Sala”. Il concerto inaugurale, dal titolo Cavalleria rusticana e grandi amori, ha trasformato una gremita Piazza Roma in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo al pubblico un’esperienza artistica di alto livello.

Protagonista assoluta della serata, l’Orchestra del Conservatorio, guidata dalla direzione precisa e ispirata del Maestro Maurizio Petrolo, ha emozionato il pubblico con un programma che ha fuso la forza drammatica dell’opera di Mascagni con i più celebri duetti d’amore della tradizione lirica. Le voci dei solisti Giorgia Teodoro, Pasqualina Maligieri, Alberto Profeta e Carlo Morini hanno impreziosito l’esecuzione, dando vita a un intreccio musicale coinvolgente e appassionato.

A completare l’esperienza, la narrazione della prof Daria D’Aloia, che con eleganza e profondità ha accompagnato il pubblico lungo il percorso musicale, offrendo spunti di riflessione e arricchendo la comprensione emotiva dell’opera.

Già apprezzato durante una recente esibizione a Philadelphia, il concerto ha conquistato anche il pubblico di casa, confermando la statura internazionale del progetto artistico e l’alto livello formativo del Conservatorio beneventano.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore del Conservatorio, Maestro Giuseppe Ilario:

«Aprire il Festival Città Spettacolo è un onore e un riconoscimento al lavoro delle nostre eccellenze artistiche. Ringrazio il Sindaco Clemente Mastella per l’attenzione alla cultura e il Direttore artistico Renato Giordano per averci voluto protagonisti di questa apertura. Questo risultato è il frutto dell’impegno corale di studenti, docenti e collaboratori.»

Entusiasta anche il Presidente del Conservatorio, Nazzareno Orlando:

«Una serata che ci riempie di orgoglio. Il “Nicola Sala” ha riaffermato il proprio ruolo come istituzione di alta formazione e polo culturale d’eccellenza. Un sentito grazie all’Amministrazione comunale e all’organizzazione del Festival per questa importante opportunità.»

Con questa brillante apertura, il Conservatorio di Benevento conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale, coniugando respiro internazionale e radicamento locale. L’edizione 2025 di Benevento Città Spettacolo parte così sotto i migliori auspici, nel nome della grande musica.

Alma