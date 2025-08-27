Sorrento, festa fuori controllo: 800 euro di alcol a un tavolo di minori

Carabinieri fermano evento non autorizzato con mille partecipanti

Mille persone stipate in un lido dove il limite massimo era di 200. Alcolici venduti liberamente a ragazzini. E uno scontrino che racconta tutto: quasi 800 euro, spesi in una sola sera, solo per bevande alcoliche, e serviti a un tavolo circondato da sette minorenni.

È quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Sorrento, intervenuti a notte fonda per interrompere una festa non autorizzata a Marina di Cassano, nota località balneare della penisola sorrentina. L’evento, pubblicizzato sui social e animato da un dj performer molto seguito online, aveva attirato centinaia di giovani da tutta l’area, superando di gran lunga la capienza consentita.

Le forze dell’ordine hanno riscontrato gravi violazioni delle norme di sicurezza: il solarium del lido era affollato ben oltre i limiti previsti. Ma a destare particolare preoccupazione è stato il consumo sconsiderato di alcol tra i giovanissimi. Gli investigatori hanno sequestrato uno scontrino per un importo di 798 euro, tutti spesi in alcolici e riferiti a un solo tavolo occupato da adolescenti.

Il titolare e l’amministratore della struttura sono stati identificati e denunciati per le irregolarità riscontrate, che vanno dal sovraffollamento al mancato rispetto della normativa sulla somministrazione di alcolici ai minori.

I carabinieri proseguono le verifiche anche su eventuali responsabilità legate all’organizzazione e alla promozione dell’evento. Intanto, l’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei locali estivi e sul controllo del consumo di alcol tra i più giovani.

Red