Tris alla Svizzera, Italia già agli ottavi degli Europei

Il 3-0 all’Olimpico di Roma bissa il risultato dell’esordio. Protagonista Locatelli, autore di una doppietta. Immobile arrotonda nel finale

L’Italia è qualificata agli ottavi degli Europei, dopo le prime due gare del gruppo A. A Roma gli azzurri rifilano un 3-0 alla Svizzera, ripetendo il risultato dell’esordio con la Turchia. Protagonista è Locatelli, autore dei primi due gol. Il primo realizzando sotto misura l’assist di Berardi, dopo irresistibile discesa sulla destra dell’attaccante. Il secondo con un sinistro dal limite, insaccato nell’angolino a sinistra del portiere. Arrotonda nel finale Ciro Immobile, con un destro dalla distanza. Nella maiuscola prova di squadra, meno brillante del solito Insigne, sostituito nella ripresa. Positiva la gara di Di Lorenzo, schierato dall’inizio. Al triplice fischio scoppia l’entusiasmo nel gruppo azzurro. Un gruppo giunto alla decima partita senza subire reti. Domenica c’è il Galles, reduce dal successo (2-0) sulla Turchia. Ma vale solo per decidere il primato nel girone.

ITALIA-SVIZZERA 3-0 (1-0)

Italia (4-3-3): Donnarumma 6.5, Di Lorenzo 6.5, Bonucci 6.5, Chiellini sv (24′ pt Acerbi 6), Spinazzola 6.5, Barella 6.5 (42′ st Cristante sv), Jorginho 6.5, Locatelli 8.5 (41′ st Pessina), Berardi 7 (23′ st Toloi sv), Immobile 6.5, Insigne 6 (24′ st Chiesa sv). (1 Sirigu, 26 Meret, 9 Belotti, 13 Emerson, 20 Bernardeschi, 22 Raspadori, 23 Bastoni). All.: Mancini 7

Svizzera (3-4-2-1): Sommer 5; Elvedi 5, Shar 5.5 (13′ st Zuber 5.5), Akanji 5, Mbabu 5 (13′ st Widmer 6), Freuler 5.5 (39′ st Sow sv), Xhaka 5, Ricardo Rodriguez 5.5, Shaqiri 5.5 (31′ st Vargas sv), Embolo, 6, Seferovic 5.5 (1′ st Gavranović 5.5). (12 Mvogo, 21 Kobel, 6 Zakaria, 16 Fassnacht, 17 Benito, 18 Mehmedi, 25 Coemert). All.: Petkovic 5

Arbitro: Sergei Karasev (Rus) 6

Reti: 26′ pt e 7′ st Locatelli, 44′ st Immobile

Note: angoli: 3-2 per l’Italia Recupero: 2′ e 3′ Espulsi: nessuno Ammoniti: Gavranović e Embolo per gioco scorretto Spettatori: 16mila

GRUPPO A

Italia 6

Galles 4

Svizzera 1

Turchia 0