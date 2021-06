Napoli, due i feriti nell’agguato ai Quartieri Spagnoli: uno in codice rosso

Indagini affidate alla Polizia

Sono due le persone ferite in vico Lungo San Matteo, nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove nel tardo pomeriggio sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco. Entrambe le vittime sono state trasportate all’ospedale Pellegrini.

l più grave dei feriti, Enrico De Maio di 56 anni, residente nel quartiere Arenella, è in codice rosso con un proiettile nel torace ed il fegato spappolato. L’ altro ferito, Vittorio Vaccaro di 62 anni, abitante ai Quartieri spagnoli, con un precedente penale per truffa è stato colpito ad un braccio.



Circa 40 minuti prima, in via S. Maria a Cubito, nel quartiere Chiaiano, estrema periferia Nord dell città quattro persone a bordo di due scooter , che indossavano caschi integrali, hanno esploso numerosi colpi di pistola in aria in una “stesa” a scopo intimidatorio, ma i due episodi – secondo la Polizia, che indaga sull’accaduto – non sarebbero connessi tra loro vista la grande distanza tra i luoghi.