Napoli, ufficiale l’acquisto di Osimhen

Ora è davvero fatta: il Napoli ufficializza l’acquisto di Viktor Osimhen dal Lilla. L’annuncio dal rituale tweet del presidente azzurro De Laurentiis: “Benvenuto Victor!”. Il 21enne attaccante nigeriano Osimhen arriva per 50 milioni netti, diventando il più costoso calciatore nella storia del Napoli. Per lui un contratto di cinque anni da 4 milioni a stagione con bonus. “Non vedo l’ora di indossare questa maglia iconica, grazie per il caloroso benvenuto – twitta Osimhen – Mamma e papà saranno sicuramente fieri”. E ancora, dal centravanti un emblematico “Napoli come Lagos”. Cresciuto nelle giovanili dello “Strickers Academy” di Lagos, appena maggiorenne si trasferisce al Wolfsburg, in Germania gioca nel 2017/18. L’anno seguente allo Charleroi in Belgio, dove esplode giocando 36 gare e segnando 20 gol. Nel 2019/20 il Lilla, in Francia, con 38 presenze e 18 reti. Osimhen è nazionale nigeriano, nella bacheca un mondiale con l’Under 17 nel 2015, chiudendolo da capocannoniere con 10 gol. Nella Nazionale maggiore il debutto a giugno 2017: lo score è di 10 presenze e 4 reti.

(Foto SSC Napoli/Fb)