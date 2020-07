Napoli, calvario linea 1: un’ora per un treno, utenti stremati

Ordinari disservizi Anm: folla di passeggeri in attesa nella stazione Medaglie d’oro e sui vagoni

Un’ora ad aspettare un treno della metropolitana linea 1 di Napoli, tra le 18 e le 19, per nuovi problemi alla circolazione. Un’altra giornata di passione per gli utenti, stremati dal caldo e dall’attesa. Nella stazione Medaglie d’oro, in direzione Garibaldi, sono trascorsi circa 60 minuti, tra il passaggio di due vagoni. Molti utenti, scoraggiati, hanno abbandonato la stazione, risalendo in strada. Tanti altri, invece, hanno aspettato l’arrivo del convoglio. Molti si sono assiepati nei pressi dei varchi d’accesso, cercando maggiore respiro, al riparo dall’afa delle banchine. E quando il treno è giunto in stazione, inevitabile è stata la ressa a bordo (foto in basso). Con tanti saluti al distanziamento anti contagio.