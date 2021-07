Napoli, 12 gol nel primo test: poker Osimhen

Battesimo nel precampionato con la Bassa Anaunia: a segno anche Elmas, Manolas, Lobotka, Tutino, Palmiero, Ciciretti, Machach e Petagna

Primo test stagionale per il Napoli di Spalletti, in ritiro a Dimaro dal 15 luglio. Gli azzurri rifilano 12 reti (a zero) alla Bassa Anaunia. Le reti: 3′ E. Elmas, 8′ V. Osimhen, 15′ K. Manolas, 19′ V. Osimhen, 35′ V. Osimhen, 37′ V. Osimhen, 44′ S. Lobotka, 60′ G. Tutino, 62′ L. Palmiero, 64′ A. Ciciretti, 78′ Z. Machach, 90′ A. Petagna.

(Foto SSC Napoli/Facebook)