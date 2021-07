Francia, un sabato di lotta: 150 mila in corteo contro il “lasciapassare” di Macron

La protesta si estende da Marsiglia a Parigi

Oltre 150 mila persone hanno manifestato oggi in tutta la Francia per denunciare le misure annunciate dal presidente Macron, in primis per contestare il passaporto sanitario, il lasciapassare per l’accesso ai locali e agli eventi pubblici solo per coloro che hanno accettato i vaccini sperimentali. Da Marsiglia a Lille e da Montpellier a Parigi la gente gridava “Libertà” , “Dittatore Macron” o brandiva cartelli “No al lasciapassare nazista”.

A Parigi, 50 mila persone hanno partecipato a quattro comizi. Il corteo principale è partito dal Palazzo Reale prima di attraversare la Senna. Ad aprire il corteo il cantante Francis Lalanne la leader “gilet gialli” Jacline Mouraud.

Sul Porto Vecchio di Marsiglia erano circa 5 mila secondo la questura. A Nizza, circa 1.600 manifestanti, gilet gialli, oppositori della tessera sanitaria, del vaccino obbligatorio o della vaccinazione in generale, hanno attraversato il centro della città.

A Bordeaux, nonostante il divieto della prefettura, hanno sfilato 2 mila che hanno bloccato la circolazione di tram e automobili.

A Tolosa la prefettura contava 2500 manifestanti, come a Metz. Tantissimi gilet gialli, medici e infermieri disobbedienti. “No al passaggio nazista “, “falsa pandemia, vera dittatura”, “Paese di Pasteur, nessun passante” o “Io non sono un QR code”, si leggeva sui cartelli del corteo.

Erano 2 mila anche a Rennes, secondo i media locali, e 2500 a Nantes, dove alcuni lacrimogeni sono stati sparati al termine della manifestazione davanti alla prefettura, secondo un fotografo dell’AFP.

A Lille hanno sfilato tra le 1.500 e le 2.000 persone

A Strasburgo, la manifestazione ha riunito 5 mila persone (prefettura), dove alcune persone indossavano una stella gialla di David. A Nancy erano 2 mila, 2500 a Lione

CiCre