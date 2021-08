Motociclismo, Valentino Rossi annuncia il ritiro: futuro nelle auto

Il mito delle due ruote chiude a quasi 43 anni. Potrebbe darsi all’automobilismo

“Ho deciso di smettere alla fine dell’anno”. Valentino Rossi annuncia così il suo ritiro dal motomondiale, in una conferenza straordinaria al Red Bull Ring, sede nel prossimo fine settimana del Gp di Stiria. A 42 il mito delle due ruote decide di smettere. Ma non è un addio ai motori. “Adoro correre con le macchine, forse appena meno che con le moto – spiega -. Penso che correrò con le macchine ma è ancora un processo in corso. Non c’e’ alcuna decisione presa, io mi sento un pilota in moto o in macchina e lo resterò per tutta la vita. Magari non allo stesso livello ma penso che correrò comunque”.



(Foto Valentino Rossi VR46 Official/Facebook)