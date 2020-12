Inter miracolata, Napoli ko tra i veleni

I nerazzurri salvati da grandi interventi di Handanovic, piegano la squadra di Gattuso con un rigore di Lukaku. Giallo sull’espulsione di Insigne: il calciatore nega di aver offeso l’arbitro Massa

Un grande Handanovic, la fortuna dei padroni di casa e un arbitraggio molto discutibile. L’Inter vince, il Napoli impreca, nel match della 12esima al Meazza. Decisivo il rigore concesso ai nerazzurri nella ripresa. In mischia Darmian anticipa Ospina, che lo tocca. Massa fischia il penalty. Nelle proteste, ode un insulto da Insigne. Il capitano del Napoli nega l’offesa, i compagni pure. Ma l’arbitro non sente ragioni ed espelle l’attaccante. Dal dischetto Lukaku è implacabile. Ma prima, e soprattutto dopo, c’è tanto Napoli, e poca Inter. Almeno quattro nitide palle gol, sventate dal portiere interista. E infine, anche un palo di Petagna, in girata. Ma non c’è nulla da fare, e a completare la serata-no c’è Mertens, vittima di una distorsione in avvio. E adesso, si teme uno stop non breve.

(Foto Official SSC Napoli/Twitter)

INTER-NAPOLI 1-0 (0-0)

Inter (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 6, De Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 6.5, Barella 6, Brozovic 6 (22′ st Sensi 6), Gagliardini 6, Young 5.5 (41′ D’Ambrosio sv); Lukaku 6.5, Lautaro 5.5 (32′ st Hakimi sv). In panchina: Padelli, Radu, Kolarov, Ranocchia, Perisic, Eriksen. Allenatore: Conte 6

Napoli (4-2-3-1): Ospina 5.5; Mario Rui 6 (39′ st Ghoulam sv), Koulibaly 6, Manolas 6.5, Di Lorenzo 6; Bakayoko 6 (29′ st Fabian Ruiz sv), Demme 5.5 (40′ st Elmas sv); Insigne 5.5, Zielinski 6 (29′ st Politano sv), Lozano 6.5; Mertens sv (16′ pt Petagna 5.5). In panchina: Meret, Contini, Malcuit, Maksimovic, Hysaj, Rrhamani, Lobotka. Allenatore: Gattuso 6

Arbitro: Massa di Imperia 4

Rete: 28′ st Lukaku (rig)

Note: serata fredda, terreno in perfette condizioni. Espulso al 27′ st Insigne per proteste. Ammoniti: Brozovic, Bakayoko, Ospina, Lukaku, Skriniar, D’Ambrosio, Handanovic. Angoli: 4-3 per l’INTER. Recupero: 2′; 4′