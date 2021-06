Europei, l’Uefa su Eriksen: “Giocatore stabilizzato in ospedale dopo il malore”

Primo spiraglio positivo nei momenti di grande paura. Il danese si è accasciato in campo da solo, durante Danimarca-Finlandia

Dramma Eriksen agli Europei, un primo spiraglio, nei minuti di grande paura per il malore in campo del danese. “Il giocatore è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato” afferma la Uefa sul proprio canale Twitter. Un incontro urgente – prosegue la federazione – si è svolto con le squadre e con gli ufficiali di gara. Un altro tweet della federazione calcistica danese aggiunge che Eriksen è sveglio e “si trova in ospedale per ulteriori esami”. L’ospedale è il Rigshospitalet di Brondby. Ulteriori informazioni saranno comunicate alle ore 19:45. Il centrocampista dell’Inter si è accasciato in campo da solo, nel finale del primo tempo di Danimarca-Finlandia. La gara è stata sospesa.