Dramma agli Europei, malore in campo per il danese Eriksen: ansia per lui

Il centrocampista dell’Inter si è accasciato da solo, a fine primo tempo di Danimarca-Finlandia. Praticato il massaggio cardiaco, in un silenzio irreale. Quindi la corsa in ospedale: tutti col fiato sospeso

Un dramma tiene col fiato sospeso gli Europei di Calcio. Durante Danimarca-Finlandia, prima gara del girone B, Christian Eriksen si è accasciato a terra da solo, apparendo privo di sensi. Immediati i soccorsi dello staff danese, che hanno praticato il massaggio cardiaco al centrocampista dell’Inter. Al 43′ del primo tempo – sullo 0-0 – il giocatore si è avvicinato a un compagno di squadra per ricevere la rimessa laterale. La palla gli è rimbalzata addosso, ma lui è caduto da solo, senza alcun contatto fisico. La situazione è apparsa subito grave. Fulmineo l’ingresso in campo dei medici, pronti a praticare un messaggio cardiaco. I compagni, seppur sconvolti, si sono posti intorno ai soccorritori, a fare da scudo e proteggerne la privacy. Sugli spalti un silenzio irreale. A bordocampo è arrivata anche la moglie del calciatore, apparsa in lacrime. Dopo diversi, interminabili minuti, Eriksen è stato portato fuori dal terreno di gioco. Danimarca-Finlandia è momentaneamente sospesa, per decisione dell’arbitro Anthony Taylor. E ora si attendono notizie sulle condizioni del centrocampista.