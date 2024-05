Indagano i carabinieri

Altri due omicidi sul lavoro in provincia di Napoli. Un operaio edile di 57 anni è precipitato dal terzo piano di un palazzo in ristrutturazione in via Depugliano a Lettere. L’incidente è avvenuto in tarda mattinata. Un altro operaio è morto in un cantiere in viale dei Tigli, a Casalnuovo. Aveva 60 anni. Indagano i carabinieri.