Derby al Napoli, Petagna stende il Benevento

Match nel segno dei fratelli Insigne. Gli azzurri ribaltano lo svantaggio iniziale, propiziato da Roberto. Lorenzo pareggia, l’ex Spal completa la rimonta

Il derby campano va al Napoli, superiore ad un Benevento tignoso e attento a ripartire. Il match del Vigorito nel segno dei fratelli Insigne. Roberto porta in vantaggio i sanniti nel finale del primo tempo. Nella ripresa, Lorenzo realizza il pari, con un sinistro da fuori, rimbalzato dalla traversa in rete. In precedenza, al capitano azzurro una rete annullata per fuorigioco. La rimonta si completa con il subentrato Petagna, servito da Politano. All’ultimo minuto di recupero, sale sugli scudi Meret: sua la parata decisiva, deviando una punizione sopra la traversa.

BENEVENTO-NAPOLI 1-2 (1-0)

Benevento (4-3-2-1): Montipò 7; Letizia 6, Glik 6, Caldirola 5.5, Foulon 5 (19’st Maggio 6); Dabo 6 (19’st Improta), Schiattarella 6, Ionita 5.5; R. Insigne 7 (32’st Di Serio sv), Caprari 6.5 (8’st Tuia 6); Lapadula 7 (19’st Sau 6). In panchina: Pastina, Hetemaj, Tello, Viola, Basit, Lucatelli, Manfredini. Allenatore: Inzaghi 5.5

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6; Fabian 6 (42’st Lobotka sv), Bakayoko 5.5 (29’st Demme 6); Lozano 5 (13’st Politano 6.5), Mertens 5.5 (13’st Petagna 7), L. Insigne 7 (43’st Ghoulam sv); Osimhen 5. In panchina: Hysaj, Maksimovic, Malcuit, Rrahmani, Contini, Ospina. Allenatore: Gattuso 6.5

Arbitro: Doveri di Roma 6

Reti: 30’pt R. Insigne, 15’st L. Insigne, 22’st Petagna

Note: pomeriggio soleggiato, terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Caprari, Foulon, Glik, Politano. Angoli: 15-3 per il Napoli. Recupero: 1′, 7