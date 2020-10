Covid, zona rossa a Marcianise e Orta di Atella

Il provvedimento del governatore De Luca in vigore fino al 4 novembre. Stop alle attività commerciali, escluse vendita di alimentari, edicole, tabaccherie e farmacie

Emergenza Covid, in Campania istituite altre due zone rosse a Marcianise (con esclusione della zona industriale) e Orta di Atella, due comuni casertani. L’ordinanza del governatore De Luca sarà in vigore fino al 4 novembre “salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica”. Il provvedimento dispone il divieto di allontanamento dal territorio comunale di tutti i residenti; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

Sospese le le attività commerciali, comprese quelle di ristorazione (bar,

ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, con eccezione dei soli servizi alla persona ed attività connesse

all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità (individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020).

“Sono pertanto sospese – recita l’ordinanza – le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati”. Si ordina, inoltre, il divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni “se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi, per il cui espletamento è consentito

l’allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari”.