Pellezzano, Borrelli denuncia aggressione a Cioffi

Durante il minitour, in occasione delle amministrative del 14 e 15 maggio prossimi, il deputato di Europa Verde ed ex consigliere regionale della Campania si è espresso in merito al vile attentato al candidato sindaco di partito a Pomigliano d’Arco

Il minitour e la notizia

In relazione alla notizia di venerdì sera, 05 maggio, riguardante l’agguato al candidato per Europa Verde a Pomigliano d’Arco, Salvatore Cioffi, unico sfidante del sindaco uscente Lello Russo, durante la seconda delle tre tappe del minitour – (Pontecagnano, Pellezzano e Scafati) – di sabato 6 maggio nella provincia di Salerno, il deputato di Europa Verde ed ex consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli, nel suo discorso a Pellezzano ha esordito così:

“Non sappiamo chi sia stato. Quel che sappiamo è che a Pomigliano c’è un sindaco, al sesto mandato e pronto a ricoprire per la settima volta la carica di primo cittadino, che afferma che la camorra nel suo comune non esiste, minacciando di cacciare il comandante della Polizia municipale locale che invece quella camorra vuole combatterla. Europa Verde sarà l’unico sfidante in quel comune, poiché tutti gli altri partiti hanno deciso di non presentarsi nemmeno. Oggi siamo qui per ribadire che ovunque andremo, noi di Europa Verde non ci gireremo mai dall’altra parte, e così i suoi candidati”.

Inoltre, il deputato ha dichiarato:

“Quando iniziai a fare politica, a 16 anni, la formazione politica era ben altra cosa. Oggi i valori non sono più al centro del dibattito, ma lo è solo la convenienza. Oggi a Pontecagnano così come a Scafati abbiamo due giovani candidati che hanno ben rappresentato i valori di Europa Verde sulla necessità di innovazione, di politiche ambientali reali, di più Europa e di una maggiore presenza di giovani. Tutto questo in un momento storico per l’Italia dove abbiamo un governo che nega quello che sta accadendo a livello climatico. Un governo che pensa al ponte sullo Stretto ma non a rimettere in sesto le strade, a mettere in sicurezza le zone a rischio sismico e idrogeologico, a creare nuove reti ferroviarie e tanto altro. Oggi al politico di turno s’insegna come prendere voti, quando la sua vocazione dovrebbe essere quella di migliorare la qualità della vita dei propri concittadini”.

Gli esponenti di partito presenti al minitour

Nel minitour, insieme ai candidati, anche la co-portavoce provinciale di Europa Verde, Anna Cione, il co-portavoce di Salerno, Raffaele Di Noia e Gabriella Ferrara, co-portavoce dei Giovani di Europa Verde Campania e moderatrice degli incontri.

Le idee e le intenzioni dei candidati

Dopo i saluti del co-portavoce provinciale di Europa Verde, Dario Barbirotti, è toccato poi ai candidati esporre le proprie idee e intenzioni.

Giovanna Avallone, candidata di Europa Verde al consiglio comunale nella lista Pellezzano di tutti con Giuseppe Pisapia sindaco, ha affermato:

“Sono da sempre impegnata nel sociale ma non mi sono mai schierata con una bandiera. Con l’Associazione Felicita ho realizzato il mio sogno di venire in soccorso di tutte le persone fragili, donne vittime di violenza e azioni a tutela dell’ambiente. Oggi, con Europa Verde, voglio continuare su questa strada facendo salire di livello il mio impegno a favore della mia comunità”.

Invece, il primo incontro di giornata, durante il primo appuntamento, si è aperto presso la sede del Comitato elettorale Lanzara Sindaco in piazza Sabbato con il seguente messaggio di Benedetta Scuderi, co-portavoce della Federation of Young European Greens:

“Portare più Europa al Sud e più Sud in Europa. Ben venga quindi una maggiore presenza dei giovani nella politica e nelle istituzioni”

Europa Verde a Pontecagnano

Vincenzo Sguera, giovane candidato per Europa Verde al consiglio comunale di Pontecagnano Faiano, nella lista Alleanza per Pontecagnano Faiano, a sostegno del candidato sindaco uscente Giuseppe Lanzara ha invece parlato di aeroporto, di politiche giovanili e di confronto politico affermando che:

“La politica deve essere d’aiuto a tutti. Ecco perché per la Pontecagnano del futuro immagino finalmente un aeroporto che porti occupazione, un Forum dei giovani che dia spazio alle idee e alla creatività e ad un consiglio comunale che possa prendersi carico delle sfide ambientali del prossimo futuro. Mi candido ad essere non solo il consigliere comunale di tutti, al di là dei conflitti di partito e del turpiloquio, ma soprattutto ad essere la sentinella ambientale dell’assise”.

Il minitour, poi, si è concluso a Scafati dove è stato Simone De Felice, candidato al consiglio comunale nella lista Alleanza Verdi Sinistra per Europa Verde a sostegno del candidato sindaco Michele Grimaldi, a parlare delle sue aspettative e dei suoi obiettivi.

Ecco quanto ha dichiarato De Felice:

“Raccolta differenziata, verde pubblico e trasporto sostenibile sono i tre traguardi che vorrei si realizzassero nella mia città. Da appassionato di meteorologia inoltre riesco a captare quelle che sono le varie sfumature del cambiamento climatico, anche a livello locale. Credo infine che siano proprio le singole realtà territoriali che debbano essere messe al primo posto, poiché la lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento passa per ciascuno di noi”.