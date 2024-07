Napoli, sindacato Or.sa Trasporti: “lo sciopero nazionale è stato un successo”

Percentuali altissime in Anm ed Eav

“Lo sciopero nazionale di 4 ore è stato un successo che i numeri “nudi” pubblicati dalle aziende mal rappresentano. In Anm il 60% del personale in servizio metro linea 1, ha aderito alla nostra azione di sciopero, la stessa percentuale anche per i bus. Linea 1 della metropolitana è rimasta chiusa dalle 12 alle 17 circa, i bus in servizio sono stati meno del 50% con picchi di soppressioni al 70% per quelli del deposito più grande, sito in Via delle Puglie”. E’ quanto rende noto il sindacato Or.s.a. Trasporti.



“In Eav, nonostante l’azienda definisca il nostro uno sciopero “a singhiozzo”, durante le 4 ore sulle linee vesuviane sono partite 5 corse treno su 40, 4 su 44 sono state le partenze sulle linee flegree, tutte e 16 corse sulla linea Piscinola Aversa. Praticamente abbiamo avuto il 69% delle corse treno soppresse”, si sottolinea.

“Questi risultati ci portano a credere che la battaglia che abbiamo intrapreso, pur dura, è ampiamente condivisa dai lavoratori del trasporto pubblico locale, a cui va il nostro ringraziamento per aver avuto, per l’ennesima volta, la forza di lottare per affermare i propri diritti”, conclude il sindacato.