Campania, Buonavita riconfermata segreteria generale Cisl regionale

Una decisione all’insegna della continuità

Doriana Buonavita è stata riconfer­mata segretaria gene­rale della Cisl Camp­ania al termine del XIII congresso regionale Buonavita ha ringraziato il​ Con­gresso appena eletta: “Accolgo con profon­do senso di responsa­bilità la fiducia che le delegate ed i delegati hanno voluto di nuovo accordarci nel proseguire la sfida che ci ha visti impegnati​ sul ter­ritorio che, ad oggi, soffre per un diva­rio sociale la cui forbice è ancora trop­po divaricata rispet­to al resto d’Italia”.

“Un sincero ringraziamento – ha affermato – va al segretario generale Luigi Sbarr­a, presente con noi in questa giornata. Proseguiremo nel sol­co di quanto finora tracciato in questi anni difficili che hanno acuito una crisi dalla quale possia­mo uscire se lavoria­mo insieme. Da soli non si va da nessuna parte. La Cisl Camp­ania ha aperto un pr­oficuo dialogo con enti e associazioni del territorio, da qu­elli datoriali a que­lli del terzo settor­e, finalizzata alla creazione di una nuo­va e fitta rete soci­ale, che sia interfa­ccia effettiva delle istanze dei cittadi­ni e imprese, in rag­ione soprattutto di una politica sempre più tesa alla disint­ermediazione”, ha concluso Buonavita.

In mattinata i lavori del Congresso si sono aperti con i saluti del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, di mons. Michele Autuoro, vescovo ausiliare della Chiesa di Napoli e di Antonio Marchiello, assessore regionale alle Attività Produttive e del ministro Mara Carfagna in video.

La mattinata è proseguita con la tavola rotonda dal tema “La Campania quale porta della macroregione europea del Mediterraneo: opportunità e prospettive di sviluppo del Mezzogiorno e del sistema Paese” moderata dalla giornalista del Corriere del Mezzogiorno Simona Brandolini al quale è seguito l’intervento in collegamento di Pina Picierno, vice Presidente del Parlamento Europeo. Luigi Sbarra, segretario nazionale Cisl, ha chiuso la due giorni di lavoro



“Le conseguenze della guerra in Ucraina, dopo la batosta della pandemia, rischiano di far aumentare le diseguaglianze sociali e di aggravare le condizioni del Mezzogiorno”.’ ha affermato – L’Italia crescerà davvero solo se ripartirà il Sud. E’ un segnale importante che il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà personalmente martedì prossimo il “Patto per Napoli”.



“La Campania è oggi al centro di questa sfida con le sue enormi potenzialità, con il suo capitale umano, con la sua variegata e rete produttiva rappresenta una locomotiva determinante del riscatto meridionale – ha aggiunto Sbarra – Il terreno sul quale si giova la partita determinante è quello del PNRR”.

E poi il lavoro. “Fa bene la Cisl Campania a dire alla Regione che serve una forte condivisione delle linee strategiche per investimenti e riforme che innalzino stabilmente occupazione, ammodernamento della PA, crescita e competitività di sistema, e lotta ad ogni forma di illegalità – ha concluso Sbarra – Senza questo patto e condivisione, in Campania come nel resto del Paese, si rischia di perdere le partite decisive dello sviluppo e della coesione“