Entro fine anno apertura cantiere depuratore Napoli Est: stanziati 107 milioni

Ad annunciarlo il commissario Giugni

Entro la fine dell’anno aprirà il cantiere per il rinnovamento del depuratore dell’acqua a Napoli Est. Le opere dovranno essere realizzate così come previsto dalle normative dell’Unione Europea. Ad annunciarlo Michele Giugni, commissario nazionale straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognature e depurazione delle acque reflue urbane. Il dirigente di Stato è intervenuto alla XIII edizione di EnergyMed.

“Occorre un adeguamento funzionale – ha spiegato Giugni – perché il refluo sia conforme da quanto previsto dalla normativa europea. Sappiamo che riguarda 862.500 abitanti ed è tra i nostri più grandi impianti in funzione. Siamo nella fase finale della procedura, quindi, spero di andare con Invitalia a gara prima dell’estate e, considerando tempistiche senza problemi, entro fine anno potremmo aprire il cantiere. Lo stanziamento complessivo è di 107 milioni con 87 milioni di euro per l’intervento stesso”.

L’impianto depuratore riceve circa il 40% delle acque reflue del comune di Napoli e serve in parte o totalmente un insieme di tredici comuni campani. All’impianto sarà realizzata di nuovo la linea del settore biologico e della sedimentazione secondaria, del trattamento terziario e della disinfezione a raggi ultravioletti. Per la linea fanghi, occorre revisionare gli ispessitori esistenti e realizzare la linea intera di digestione anaerobica.