Telecapri sbarca sul canale 19 del digitale terrestre

Vinta la battaglia davanti al Tar e al Consiglio di Stato

TeleCapri c’è. L’emittente campana da sempre leader nel panorama televisivo locale sbarca sul canale numero 19 del telecomando sul digitale terrestre in tutta la regione Campania. Dopo anni di battaglia per l’illegittimo posizionamento voluto dalla Delibera AGCom N. 366/10/CONS (annullata prima dal Tar e poi dal Consiglio di Stato), TeleCapri riconquista la giusta visibilità tra le prime dieci Tv campane. TeleCapri ha scritto la storia nel panorama dell’emittenza televisiva privata regionale e non solo. Dai manga giapponesi a trasmissioni divenute veri e propri cult negli anni ’80, non si contano più cicli e programmi che hanno conquistato un pubblico vasto dai bambini ai più anziani, dai cartoons ai programmi di intrattenimento, dai film classici e d’autore fino all’informazione ed ai grandi eventi legati alle tradizioni e al folklore raccontati in diretta. Da allora TeleCapri non si è mai fermata rinnovando costantemente il proprio palinsesto in vista di questa nuova avventura che la vede da oggi presente nel primo blocco di numerazione dedicato alle tv locali. Da oggi, dunque, TeleCapri 19 presenta in palinsesto molte novità a partire da un nuovo e ricchissimo ciclo di pellicole cinematografiche di alto livello che fanno parte della storia del cinema. “Non potevamo non essere presenti in prima fila sul telecomando Tv – sottolinea Costantino Federico editore di TeleCapri -. La nostra emittente nell’era analogica ha collezionato una trentennale posizione sui primi tre gradini delle tv locali più seguite in Italia.Un record assoluto di cui non si poteva non tener conto nel rispetto delle abitudini e delle preferenze del pubblico, proprio come stabilisce la nostra Autorità delle Comunicazioni e l’Unione Europea“. Nel caso non fosse visibile TeleCapri 19 sul canale N. 19 del telecomando è necessario effettuare una risintonizzazione del Tv/Decoder.