San Salvatore Telesino, 19enne si spara dopo lite con genitori: è grave

Dramma all’alba nel Sannio

A San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, un ragazzo di 19 anni si è sparato un colpo di pistola alla testa ed è ricoverato in gravi condizioni. Da una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avuto dei diverbi con i genitori la sera prima. Nella notte, intorno alle 4.30, si è sparato alla testa con una pistola regolarmente detenuta dal padre del ragazzo. Soccorso, il 19enne è¨ stato portato nell’ospedale Rummo di Benevento, prima di essere trasferito in elisoccorso a Napoli.

Sono intervenuti subito anche i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno sequestrato l’arma ed hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire quanto accaduto.



Sconvolti i genitori ed il fratello del ragazzo. “In cosa abbiamo sbagliato?” continuano a chiedersi affranti nel dolore, non riescono a capacitarsi del gesto del loro figlio che lo scorso 4 ottobre aveva festeggiato i suoi 19 anni.



La notizia, che si è diffusa rapidamente, ha scosso tutti, conoscenti e non, tanti genitori e ragazzi del centro sannita di poco meno di quattromila anime. “E’ una vera tragedia. – commenta il sindaco di San Salvatore Telesino, Fabio Romano – La mia comunità e quella di Telese si stringono intorno al dolore dei familiari, persone per bene e stimate. Non ci sono parole.

E’ veramente difficile oggi fare il mestiere dei genitori”.