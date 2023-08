I granata con una squadra priva ancora di alcuni titolari e in attesa di nuovi acquisti passano di misura con il solito Candreva guadagnando così il passaggio al turno successivo

Coppa Italia Frecciarossa 2023/24 – 32esimi di finale

Nel pomeriggio di ieri, domenica 13 agosto 2023, allo Stadio Arechi di Salerno, ancora non in perfette condizioni dopo i concerti di Mengoni e Vasco, si è disputato l’incontro di calcio tra Salernitana e Ternana valevole per i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24.

Salernitana – Ternana 1-0

I granata di Paulo Sousa eliminano la Ternana di Cristiano Lucarelli, grazie ad un gol, su calcio di punizione di capitan Antonio Candreva. Il calciatore proprio tra le fila dei rossoverdi ha mosso i suoi primi passi da professionista nel lontano 2004.

Quindi, con il minimo sforzo la Salernitana ottiene il massimo risultato assicurandosi così il passaggio del turno.

Questa la formazione della Salernitana in campo:

Modulo: 3–4–2–1: Costil, Lovato (63′ Sfait), Gyomber, Pirola (46′ Fazio); Bradaric, L.Coulibaly, M.Coulibaly (46′ Maggiore), Sambia; Kastanos (76′ Dia), Candreva; Botheim. A disposizione: Ochoa, Allocca, Fazio, Maggiore, Iervolino, Sfait, Dia. Allenatore: Paulo Sousa.

Reti: al 7 min. del primo tempo Candreva

Coppa Italia Frecciarossa 2023/24, Salernitana-Ternana 1-0: il gol di Antonio Candreva

Le dichiarazioni post partita di Paulo Sousa

Queste le dichiarazioni del tecnico campano, dopo il match, in sala stampa:

“Dopo il primo cooling break abbiamo leggermente migliorato ma non sufficientemente.

Abbiamo avuto difficoltà a interpretare gli spazi liberi nella prima parte per poter essere più pericolosi.

I giocatori si allontanavano dalla palla e giocavano tanto spalle alla porta avversaria, portavano palla troppo vicino e davano possibilità agli avversari di poter anticipare e fare ripartenze creando difficoltà in transizioni offensive.

Poi siamo migliorati e abbiamo fatto bene con Maggiore, il suo ingresso è stato determinante.

Abbiamo avuto più palleggio e un dominio del gioco migliore, ma mancando sempre nell’ultimo terzo.

Abbiamo dato meno contropiede agli avversari, ma ci è mancato l’ultimo passaggio e la finalizzazione per più opportunità.

Ci è mancata capacità di essere più efficaci nel cross, come avevo anticipato in presentazione di gara.

La Ternana è una squadra con giocatori con molta freschezza, ci ha dato meno occasioni di poter pressare, essere più vicini alla porta e poter finalizzare.

Abbiamo difficoltà a coordinare il minutaggio dei giocatori.

In tanti allenamenti dobbiamo utilizzare i portieri in ruoli di campo per poter dare un minimo di ricchezza a livello strategico, ci sono tante difficoltà.

Dobbiamo prendere le migliori decisioni, come quella di sostituire Pirola all’intervallo per non rischiare di non averlo con la Roma”.

Rosa corta per la Salernitana

In attesa di nuovi rinforzi, in quasi tutti i reparti, i campani sono scesi in campo con una formazione risicata.

La causa: gli infortuni di diversi titolari ai quali, ieri, si è aggiunto anche Matteo Lovato per un problema fisico.

Acquistato già l’esperto portiere Costil. Il francese è una vecchia conoscenza di mister Sousa che l’ha nominato portiere di Coppa.

Infatti, per l’occasione, ieri ha difeso la porta granata al posto del rientrante Ochoa.

In settimana ci sarà, sicuramente, il tesseramento del giovane 23enne e talentuoso centrocampista argentino Agustín Martegani ancora in attesa del passaporto italiano.

Per Miretti, Nicolussi Caviglia e forse anche Soulè della Juventus le trattative al momento sono in standby.

Secondo il tecnico portoghese c’è bisogno almeno di sette acquisti mentre la dirigenza conferma piena fiducia all’attuale rosa.

Nei giorni scorsi diversi i confronti tra il patron Iervolino e il direttore sportivo De Sanctis.

A breve, rassicurano i dirigenti, approderanno in granata un paio di acquisti.

Invece, per ulteriori novità dipende molto dalle uscite.