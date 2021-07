Rissa a Pozzuoli, 45enne ucciso a coltellate

Altri quattro feriti nella zuffa. Indagini dei Carabinieri in corso

Rissa mortale a Pozzuoli. Alle 19 circa, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Pisciarelli per una violenta zuffa segnalata al 112 da alcuni cittadini.

Quando i militari sono arrivati sul posto nessuna delle persone coinvolte era presente.

Tuttavia, è stato accertato che 5 di questi fossero stati trasportati all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta in ambulanza.

Durante il tragitto verso il pronto soccorso uno di loro, un 45enne del posto, è morto per ferite di arma da punta e taglio riportate presumibilmente nella colluttazione.

La vittima è Alessandro Cristian Amato, classe 75, incensurato.

È stato raggiunto da un fendente all’emitorace sinistro, all’altezza del cuore.



Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno scatenato la violenza.