America’s Cup a Napoli, arriva il corso ITS per organizzatori di eventi sportivi

Formazione gratuita, stage in azienda e qualifica ministeriale per lavorare negli eventi

Giovedì 18 settembre 2025, alle ore 12 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sarà presentata ufficialmente un’importante novità per la formazione professionale in Campania: i nuovi corsi dell’ITS Academy BACT dedicati all’Organizzazione e Promozione di Eventi sportivi, culturali e turistici.

Un’iniziativa pionieristica che offrirà a 50 giovani del territorio la possibilità di acquisire competenze professionali spendibili nel settore degli eventi, con un focus particolare sulle manifestazioni sportive, grazie alla collaborazione con imprese attive nei comparti della nautica e degli sport velici.

La partenza di questi corsi si inserisce in un momento di grande fermento per Napoli, che si prepara ad accogliere una delle tappe dell’America’s Cup, tra gli eventi sportivi internazionali più prestigiosi. Un’opportunità irripetibile per formarsi sul campo e avviare una carriera nel mondo degli eventi, settore in continua espansione e sempre più bisognoso di nuove figure professionali.

I partecipanti conseguiranno il titolo di “Tecnico Superiore per l’organizzazione e la promozione di Eventi in ambito Turistico e Culturale”, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e potranno partecipare a stage formativi direttamente all’interno di aziende del settore.

Alta formazione, pratica e inserimento lavorativo

I percorsi ITS si distinguono per un mix innovativo tra teoria e pratica, laboratori altamente specializzati e percorsi di stage on the job. Una formula vincente che trasforma la formazione in un vero trampolino di lancio verso il lavoro.

Durante la conferenza stampa di presentazione, interverranno il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro Chiara Marciani, per illustrare il sostegno del Comune all’iniziativa. L’ITS Academy BACT, con il Presidente Aniello Di Vuolo e il Direttore Guglielmo Chinese, presenterà nel dettaglio i bandi di selezione, la struttura dei corsi e le attività di formazione aziendale previste.

Il settore degli eventi sportivi non è solo spettacolo: è un ecosistema che muove l’economia, promuove il territorio e genera nuove professioni. Dai grandi eventi internazionali alle iniziative locali, ogni manifestazione richiede figure professionali qualificate, in grado di gestire ogni fase: dalla logistica al marketing, dalla comunicazione alla raccolta fondi.

Con questi nuovi corsi ITS, Napoli si propone come polo di eccellenza nella formazione per il settore degli eventi, valorizzando il talento dei giovani e offrendo concrete possibilità di occupazione in un ambito creativo, dinamico e in continua evoluzione.

Alma