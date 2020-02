Il politico ritenuto colpevole in primo grado anche di bancarotta. Assolto dall’accusa di voto di scambio

È un uomo molto vicino alla Lega, dopo una vita nel Msi e in An. Pesante condanna per l’ex senatore Vincenzo Nespoli, già sindaco di Afragola. Il tribunale di Napoli, in primo grado, gli ha inflitto una pena di 8 anni di reclusione, riconoscendolo colpevole di riciclaggio e bancarotta. Il politico, invece, è stato assolto dall’accusa di voto di scambio.

Gianmaria Roberti