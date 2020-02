Stop venerdì e sabato per effettuare azioni straordinarie di pulizia

Benevento come Napoli. Venerdì e sabato chiuse le scuole di ogni ordine e grado, nel capoluogo sannita, per effettuare azioni straordinarie di pulizia contro la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato all’Ansa il sindaco Clemente Mastella. Il primo cittadino ha inoltre chiesto al governatore Vincenzo De Luca “di adottare tale provvedimento per tutte le scuole della Regione”.