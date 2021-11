Procida capitale della cultura, al via l’arruolamento dei volontari

Coinvolti in un percorso di sperimentazione di metodi di lavoro inediti per diventare parte attiva di un processo generativo che – attraverso un anno di incontri, connessioni, occasioni di espressione e riflessione –

E’ partito ufficialmente il claim “Procida sei tu”, il programma volontari per “Procida Capitale italiana della cultura 2022″.

Compilando un form sul sito ufficiale (procida2022.com) ci si può candidare per entrare a far parte della cittadinanza allargata chiamata, ciascuno con il proprio fondamentale contributo, per realizzare il programma culturale, che partirà il prossimo 22 gennaio e attraverserà l’intero anno.



I volontari saranno coinvolti in un percorso di sperimentazione di metodi di lavoro inediti per diventare parte attiva di un processo generativo che – attraverso un anno di incontri, connessioni, occasioni di espressione e riflessione – lasci un’importante eredità culturale all’isola di Procida.



Il programma di volontariato culturale per Procida 2022 prevede, in particolare, un percorso di formazione “peer-to-peer”, assicurato – tra l’altro – da uno scambio di “know how” attraverso sessioni d’incontro con i volontari di Matera 2019, Parma 2020/21 e altre realtà internazionali, a cominciare dalla rete dei coordinatori dei volontari delle Capitali europee della cultura (Ecoc).



Percorsi formativi che consentiranno al volontario culturale di Procida 2022 di ricoprire ruoli fondamentali nell’accoglienza e nell’informazione, ma anche di gestire, supportare e promuovere la cultura in ogni sua forma a beneficio dell’intera collettività , mettendo a disposizione della comunità il proprio tempo e le proprie competenze.