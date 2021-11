Napoli, si è insediato il nuovo consiglio comunale

Enza Amato eletta presidente dell’assemblea cittadina

Oggi si è insediato il nuovo consiglio comunale di Napoli. Il neo sindaco Gaetano Manfredi è stato salutato da un lungo applauso dell’assemblea. “Ringrazio i consiglieri e il Presidente appena eletto. Credo – ha detto Manfredi – che il grande valore simbolico di questo luogo per la nostra città sia stato ben interpretato da questo Consiglio nella sua composizione. Voglio esprimere – ha proseguito – non solo a nome personale, quanto il valore di questo consesso sia fondamentale per la città. Grazie per il contributo che

darete”.

Manfredi si è soffermato sul ruolo dell’organismo consiliare: “Senza dubbio il Consiglio è l’organo democratico più importante nella nostra vita, perché ci sono i rappresentanti dei cittadini. l’insediamento del Consiglio e delle commissioni sono indispensabili per garantire quella continuità amministrativa determinante per realizzare le cose”.

La consigliera comunale del Pd Enza Amato è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Napoli. Amato è stata eletta alla seconda votazione con 33 voti a favore. Cinque schede bianche, un voto a Grimaldi e uno a Colella completano lo scrutinio cui hanno preso parte 40 votanti.