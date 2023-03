Palma Campania, operaio edile cade dall’impalcatura: muore sul colpo

indagano i carabinieri

Un altro morto sul lavoro. Questo pomeriggio, in un cantiere edile in via Novesche, nella zona Pip di Palma Campania (Napoli), un operaio 38enne di Poggiomarino, Giovanni Ruggiero, sarebbe caduto da un’impalcatura. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno, il 38enne è morto per le lesioni riportate al volto e alla testa.



Sono in corso indagini dei carabinieri della stazione di Palma Campania e di personale dell’Asl di Napoli per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa del 38enne.

La salma è stata portata al policlinico di Napoli per l’autopsia.