Napoli, uomo ucciso nel quartiere di Ponticelli

Omicidio a Napoli nel quartiere Ponticelli, periferia orientale della città. La vittima è Pasquale Manna, 58 anni, di Casalnuovo di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era a bordo di una Renault Twingo bianca. E’ avvenuto poco prima delle 17 in via Ravioncello, all’altezza del civico 120.

Secondo una prima ipotesi investigativa Manna potrebbe essere stato colpito mentre era in auto nei pressi di un distributore di carburanti nel territorio di Volla. Avrebbe tentato la fuga ma arrivato in via Vicinale Ravioncello sarebbe morto a causa delle ferite riportate-

Indagano i carabinieri.