Napoli, volano stracci tra ex e neo assessori della giunta de Magistris

Volano stracci tra l’ex assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, Roberta Gaeta e il neo assessore ex antagonista Giovanni Pagano. Una ridicola “lite tra comari” su Facebook. L’ex assessora Gaeta che durante la sua gestione ha proposto e avallato il taglio di importanti servizi sociali, in primis l’assistenza domiciliare agli alunni disabili e l’inevitabile licenziamento di 100 operatrici socio assistenziali, è salita in cattedra per dare lezioni sui senza dimora e l’apertura delle stazioni ferroviarie per ripararli dal freddo. Roberta Gaeta, evidentemente non ha ancora “assorbito” la sua rimozione e la perdita della poltrona nel governo cittadino di Palazzo San Giacomo. E si sa che le poltrone sono una sorta di status symbol per alcune persone appartenenti agli ambienti cosiddetti radical chic. L’assessore Pagano ha replicato duramente. Il comportamento tipico dei personaggi provenienti dalle aree cosiddette antagoniste che si trasformano puntualmente persone saccenti e presuntuose appena entrano nei Palazzi del potere.

“L’annuncio da parte dell’amministrazione comunale di Napoli, dell’apertura della stazione Vanvitelli durante le ore notturne, per consentire ai senza dimora di ripararsi dal freddo invernale, è stata solo un bluff – scrive Gaeta in polemica con Pagano – La stazione, era stata aperta la scorsa domenica, soltanto dopo le numerose richieste giunte dalle associazioni e dal presidente della stessa Municipalità, a seguito del forte abbassamento delle temperature – continua la Pagano – Sconcerto e sconforto ieri sera quando, arrivati nei pressi della fermata Vanvitelli della metropolitana linea 1, i volontari che si erano recati sul posto per offrire i pasti ai senza dimora, hanno invece avuto un’amara sorpresa. Cancelli chiusi ed i senza dimora che avevano cercato di difendersi dal freddo invernale, dispersi chissà dove alla ricerca di un altro riparo. Non c’è nulla di peggio che ingannare persone già tradite dalla vita. Grande annuncio dell’assessore di riferimento in tv, addirittura al TG3, per una cosa che si fa da anni e che, stavolta, è stata solo una farsa per “apparire” – ha aggiunto Gaeta – Si, perché definire “piano freddo” l’apertura dalle 23.00 alle 5.00 della stazione della metropolitana è l’ennesimo schiaffo che questa amministrazione ha inferto alle persone che vivono in condizioni di povertà estrema e di marginalità sociale ed esistenziale. Finti proclami, promesse non mantenute, impegni disattesi, selfie con grandi sorrisi, favole e leggende questo è il tenore di alcuni rappresentanti istituzionali cittadini”

Immediata la replica di Giovanni Pagano, neo assessore al lavoro e al sociale. “Buongiorno Roberta Gaeta, la direzione di ANM ha confermato l’apertura della stazione Vanvitelli anche nella scorsa notte. Può controllare lei stessa personalmente gli ingressi su Via Scarlatti e sul lato edicola in queste notti – scrive Pagano su Facebook – Lei dovrebbe sapere meglio di me essendo stata Assessore al Walfare per diversi anni quanto sia difficile per un ente in predissesto aprire anche per una sola ora una stazione metro per un’emergenza del genere e dovrebbe anche sapere che quello che l’amministrazione fa ed ha fatto in questi anni è un 1/15 di quello che servirebbe a queste persone – continua Pagano – Sono assessore da solo 6 giorni, mi prendo la responsabilità di quello che sto facendo ma mi piacerebbe essere criticato nel merito. Chi ha amministrato per anni dovrebbe avere il buon gusto di non utilizzare una categoria che avrebbe bisogno di ben altre attenzioni per mere questioni politiciste, ma questo fa parte del background personale di ognuno e ognuna di noi. Da parte mia non c’è nessuno intento pomposo o “rivoluzionario”, che mi sembra appartenere ad un periodo nel quale lei era in prima linea in questa amministrazione, ma solo la volontà di fare il massimo rispetto al ruolo che oggi ricopro – conclude Pagano – La prego solo di non diffondere dannose fake che danneggiano solo chi avrebbe bisogno di serenità e supporto, non certo noi. Se poi ha segnalazioni, sono ben lieto di adoperarmi da subito”

